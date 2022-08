Zagallo completará 91 anos no dia 9 de agosto de 2022 - Reprodução

Zagallo completará 91 anos no dia 9 de agosto de 2022Reprodução

Publicado 07/08/2022 12:19

Internado desde o dia 26 de julho, Zagallo recebeu alta na manhã deste domingo (7) e já está em casa, onde celebrará o aniversário na próxima terça-feira (9). O Velho Lobo, de 90 anos, teve uma infecção respiratória e ficou no Hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio por precaução.



Lenda do futebol brasileiro, Zagallo reagiu bem ao tratamento, mas precisou ficar um dia a mais do que o previsto. Segundo boletim médico ao longo da semana, havia a expectativa de que fosse liberado até sábado.



Ele ficou numa unidade semi-intensiva, sempre lúcido e respirando espontaneamente, sem a necessidade de ajuda. Ele também teve acompanhamento de fisioterapia respiratória e motora.



Ex-jogador e ex-técnico, Mário Jorge Lobo Zagallo é o mais vitorioso da seleção brasileira. Em quase cinco décadas, ele conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962 em campo, foi o treinador do tri em 1970 e auxiliar do tetra em 1994, além de ter comandado o time no vice, em 1998. Também foi coordenador em 2006.



Nas Olimpíadas, conquistou o bronze em 1996 e foi a primeira personalidade do futebol a integrar o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).