Neymar brilha em estreia do PSG no Campeonato FrancêsFoto: Jean-Philippe KSIAZEK / AFP

Publicado 06/08/2022 20:28

Rio - Após vencer a Supercopa da França com facilidade, o PSG estreou no Campeonato Francês com nova goleada. A vítima da vez foi o Clermont, que sucumbiu aos craques parisienses e perdeu por 5 a 0. Neymar foi o grande destaque da vitória, com um gol e três assistência, e a imprensa local se rendeu a performance do brasileiro.

Os períodicos L'Equipe e Le Parisien, que já fizeram duras críticas ao craque do Brasil, elogiaram bastante o jogo. Enquanto o primeiro elegeu Neymar como o melhor jogador da partida, o segundo deu nota 10 ao brasileiro.

"Justo em suas escolhas e com uma facilidade técnica que não deixa de ser desconcertante, o camisa 10 do PSG encantou. Autor da abertura, entregou então dois caviares em registros bem diferentes para Hakimi e Marquinhos. E um terceiro para Messi no final da partida. Fazia muito tempo que ele não exibia esse nível tão cedo na temporada", escreveu o L'Equipe.



"Com um gol e três assistências, Neymar foi irresistível neste sábado, assim como Lionel Messi, que marcou duas vezes", concluiu o Le Parisien.



O resultado em si foi definido ainda no primeiro tempo, e com show do brasileiro. Neymar começou balançando as redes após receber bom passe de Messi. Depois, o camisa 10 começou a servir os companheiros. Ainda na etapa inicial, o craque deu grandes assistências para Hakimi, em jogada de velocidade, e Marquinhos, em cobrança de falta precisa.



Já na etapa derradeira, deu tempo para Neymar servir seu grande parceiro no PSG. Messi até que tentou ser altruísta e dar o passe, mas o brasileiro devolveu na tabelinha, e o craque argentino mandou no cantinho. Vale destacar que, para fechar a conta, o "E.T" marcou um golaço de bicicleta.



O próximo desafio do PSG será próximo sábado (13), diante do Montpellier, pela segunda rodada do Campeonato Francês. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), com transmissão dos Canais ESPN e Star+.