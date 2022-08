Neymar comemorou o gol pelo PSG com o característico gesto de Jô Soares - Reprodução de TV/ESPN

Neymar comemorou o gol pelo PSG com o característico gesto de Jô SoaresReprodução de TV/ESPN

Publicado 06/08/2022 17:35 | Atualizado 06/08/2022 17:49

A primeira partida oficial de Neymar na temporada teve direito a gol, assistências e homenagem a Jô Soares, que morreu na sexta-feira (5) aos 84 anos. O brasileiro abriu o placar na goleada de 5 a 0 do PSG sobre o Clermont, fora de casa pelo Campeonato Francês, e fez o gesto marcante do ator e apresentador, ao beijar a palma da mão na comemoração. Além disso, levou no pulso a mensagem: "Toda honra e toda glória a Deus, e um beijo pro Gordo", em referência à saudação marcante de Jô.

NEYMAR JR pic.twitter.com/0HCApSmq2y — editor do neymar jr (@l7ney) August 6, 2022

Com uma grande atuação, Neymar fez o primeiro gol aos nove minutos após receber passe de Messi. Aos 26, ele tabelou com Messi e lançou Hakimi, que ampliou. E, aos 38, cruzou para Marquinhos fazer o terceiro somente no primeiro tempo, que terminou 3 a 0.

No segundo tempo, o brasileiro deu mais uma assistência, para o gol de Messi, aos 35. E o craque argentino ainda marcou o quinto, de bicicleta, aos 41.

Neymar participou do "Programa do Jô" duas vezes. Em 2010, o atacante esteve com o elenco do Santos no após a conquista da Copa do Brasil, e fez algumas zoeiras. Já em 2016, foi entrevistado no último ano do talk show.