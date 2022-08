Hugo Calderano só perdeu um set e foi campeão do WTT Contender Tunis, na Tunísia - Divulgação/WTT

Publicado 06/08/2022 14:10

Sexto colocado no ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano venceu pela quarta vez na carreira uma etapa do circuito internacional. Desta vez, o brasileiro de 26 anos foi campeão do WTT Contender Túnis, na Tunísia.

Neste sábado (6), Calderano superou na final o francês Alexis Lebrun (37º) por 4 sets a 1 (11/7, 11/6, 11/7, 10/12, 11/3), em mais uma grande atuação. No torneio, ele perdeu apenas um set.



Antes da Tunísia, o brasileiro já havia vencido as etapas do Aberto do Brasil, em 2013 e 2017, e do WTT Star Contender Doha, no ano passado. Ele ainda chegou à final outras duas vezes: nos Abertos do Qatar (2018) e da Áustria (2016).



Com o título deste sábado, Calderano voltará ao Top 5 do ranking, assumindo o quinto lugar da lista que será divulgada na terça-feira (9). E ficará a menos de 100 pontos do Top 3, sua melhor posição já alcançada até hoje.



Calderano voltará a disputar uma competição em setembro, quando fará sua estreia pelo Kinoshita Meister Tokyo na T-League, a liga japonesa de tênis de mesa. Ele será o primeiro brasileiro a competir no evento, um dos mais importantes em nível nacional de todo o mundo.