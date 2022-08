Rizek se emociona ao exibir última entrevista de Jô Soares - Foto: Reprodução/SporTV

Rizek se emociona ao exibir última entrevista de Jô SoaresFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 05/08/2022 21:47

Rio - O apresentador André Rizek, do Grupo Globo, não escondeu a emoção após exibir a última entrevista de Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, na madrugada desta sexta-feira (5). Na ocasião, Jô foi entrevistado para o programa "Que Copa é essa?" dias antes de ser internado. O episódio foi exibido pelo "Seleção SporTV".

O programa sobre a Copa do Mundo vai ao ar aos domingos, no SporTV, e será apresentador por André Rizek. Após a exibição da entrevista, o jornalista reforçou o seu carinho por Jô Soares.

"Jô Soares é insubstituível, é um dos grandes brasileiros da história do nosso país", destacou André Rizek.

Torcedor declarado do Fluminense e ícone da televisão brasileira, Jô Soares ficou marcado por grandes entrevistas com grandes personagens do futebol brasileiro. O apresentador, que tinha 84 anos, estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim de junho.