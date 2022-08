Troféu da Série B do Brasileirão - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/08/2022 19:09

Rio - O Bahia está perto de fechar a venda do seu futebol ao grupo City. E de acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor poderá receber rapidamente um reforço de peso, após selar o acordo. O nome do meia Rafinha Alcântara, do PSG, está sendo avaliado como contratação de impacto do grupo investidor para o clube que disputa a Série B.

Rafinha Alcântara Divulgação

Companheiro de Neymar no clube francês, Rafinha, de 29 anos, está fora dos planos do PSG para a próxima temporada. No último ano, o jogador atuou emprestado pela Real Sociedad. O nome de Rafinha chegou a ser ventilado no Flamengo, porém, não o clube carioca não confirmou que tentou a sua contratação.

Apesar do Bahia estar na Série B, o Grupo City crê que o projeto pode convencer Rafinha. A maior dificuldade seria o pouco tempo. A sua contratação precisa ser completada e registrada até 15 de agosto, dia do fechamento da janela brasileira de transferências para jogadores oriundos do exterior. A parceria entre o clube baiano e o grupo de investimento dificilmente será oficializada até lá.

Nascido em São Paulo, Rafinha jamais atuou no futebol brasileiro. Ele foi revelado pelas categorias de base do Barcelona e atuou em outros clubes importantes da Europa como a Inter de Milão e o Celta de Vigo, da Espanha.