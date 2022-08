Gabriel Martinelli comemora seu gol em cima do Crystal Palace - JUSTIN TALLIS / AFP

Publicado 05/08/2022 18:47

Rio - Na primeira partida da temporada da Premier League, nesta sexta-feira, o Arsenal venceu o Crystal Palace, clube que tem John Textor como dono, por 2 a 0. O brasileiro Gabriel Martinelli foi quem abriu o placar, e fez o primeiro gol do Campeonato Inglês. O outro tento dos Gunners foi marcado por Marc Guéhi, que marcou contra a própria meta.

Gabriel Jesus fez a sua estreia pelo Arsenal em jogos oficiais, e teve atuação importante na partida. O brasileiro foi bastante acionado durante os 83 minutos que atuou, e, inclusive, iniciou a jogada que terminou no gol marcado por Martinelli.

Após o atacante brasileiro abrir o placar, os Gunners começaram a controlar mais a partida, valorizando a posse de bola, sem se expor bastante. No entanto, a equipe de Mikel Arteta chegou com perigo nos 40 minutos da segunda etapa, e, em um chute forte pro meio da área, contou com a sorte de Guéhi empurrar contra a própria meta, e sacramentar a primeira vitória do Arsenal na competição.

Agora, as equipes voltam a campo apenas no próximo final de semana. O Arsenal joga no sábado (13), às 11h (de Brasília), contra o Leicester, em casa. Já o Crystal Palace entra em campo na segunda-feira (15), às 16h, contra o Liverpool, no Anfield.