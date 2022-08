Sadio Mané fez o primeiro gol oficial pelo Bayern de Munique em goleada de 6 a 1 - AFP

Publicado 05/08/2022 18:09

A ausência de Robert Lewandowski, que acertou com o Barcelona, não foi sentida pelo Bayern de Munique no início da caminhada pelo 11º título seguido do Campeonato Alemão. Mesmo fora de casa e contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, o Bayern fez impressionantes 6 a 1 nesta sexta-feira (5).



Somente no primeiro tempo, os visitantes fizeram cinco gols. Kimmich, de falta, abriu o placar. Pavard ampliou e Sadio Mané marcou o primeiro gol oficial pelo novo clube. Musiala e Gnabry fizeram os outros.



Após 17 finalizações apenas em 45 minutos, o Bayern de Munique diminuiu o ritmo após o intervalo. O Eintracht fez o gol de honra com Muani, após falha e Neuer, mas os atuais 10 vezes campeões alemães fizeram mais um, com Musiala, que marcou o segundo na partida.