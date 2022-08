Mauricio Assumpção - Vitor Silva/SSPress

Publicado 05/08/2022 19:35

Rio - Presidente do Botafogo entre 2009 e 2014, Mauricio Assumpção, de 59 anos, está de volta ao esporte. Em uma função mais modesta, o ex-dirigente agora é auxiliar técnico da equipe sub-14 do Boavista, clube da Região dos Lagos do Rio. Neste fim de semana, ele faz a sua estreia oficial em uma partida contra o São Cristóvão. Mauricio afirmou que o sonho de trabalhar com a base começou durante sua gestão no Glorioso.

"Essa vontade surgiu da minha experiência como presidente, de 2009 a 2014. Acho que, talvez, o legado mais importante que eu tenha deixado no Botafogo tenha sido a reestruturação do futebol de base e os frutos que rendeu. Duas pessoas foram muito importantes neste processo, o Sidney Loureiro, primeiro gerente da base, e depois o Ney Souto. E me apaixonei por este processo de formação, entendia que era uma solução para o Botafogo. Participei muito deste processo. Assistia a mais jogos da base do que time principal (risos), à Copinha, à excursão", afirmou em entrevista ao portal "UOL".

Assumpção se aposentou da odontologia e fez custo de gestão e marketing esportivo e tirou a Licença C da CBF. Em 2022, ele realizou um estágio na equipe sub-20 do Vasco.

"O mais importante é ver se as coisas que aprendi na teoria cabem no processo do dia a dia, e o quanto eu posso ser eficiente. Quanto tempo vou ficar? Não sei. Aprender o processo é importante. Ser o coordenador geral da base é o meu desejo, mas sei que essa experiência que estou tendo aqui é fundamental", disse.