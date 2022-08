Vinicius Junior durante pré-temporada nos EUA - Divulgação / Real Madrid

Publicado 06/08/2022 15:12

Na quarta-feira, o Real Madrid enfrenta o Eintracht Frankfurt pela Supercopa da Uefa e Vinicius Jr. foi o personagem da entrevista deste sábado (6) do site da entidade. O atacante brasileiro falou sobre a sua fome por mais títulos pelo clube espanhol e não perdeu mais uma oportunidade de demonstrar seu carinho pelo Flamengo.

Ao ser perguntado se continuava sentindo o carinho por parte da torcida no Brasil, Vinicius Jr falou sobre o clube do coração e a experiência que teve durante as férias, quando foi ver um jogo do Rubro-Negro. "Sou torcedor do Flamengo desde pequeno. Fui recentemente ao Maracanã e, quando os torcedores viram que eu estava lá, começaram a cantar o meu nome. Isso foi muito importante para mim, porque o meu coração continua com o clube . E foi o próprio Flamengo que me encorajou a ir para o Real Madrid", afirmou.



Após conquistar a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o jovem atacante de 22 anos não quer parar por aí e planeja muitas outras conquistas ao longo da carreira. Inclusive tem uma meta no principal torneio de clubes do mundo.



"Eu admiro os jogadores que conquistaram tantos troféus neste clube, que ajudaram a fazer do Real o maior clube do mundo. Claro que quero continuar a ganhar troféus aqui e jogar muito tempo no Real. Ganhar cinco ou seis Liga dos Campeões e tentar ser tão influente como foram alguns dos maiores jogadores que vestiram esta camisa", disse.



Na entrevista, o brasileiro também explicou de onde veio o interesse pela moda e por se vestir com estilo.



"Eu gosto muito da NBA e vejo sempre como os jogadores vão vestidos para os jogos. Também sou fã de Lewis Hamilton. E o David (Alaba) e o Camavinga, que partilham essa minha paixão. O Camavinga chegou a ir à passarela durante o último desfile da Balenciaga", completou.