Isaquias Queiroz ampliou sua coleção de medalhas na canoagem - AFP

Isaquias Queiroz ampliou sua coleção de medalhas na canoagemAFP

Publicado 06/08/2022 14:44

Isaquias Queiroz segue colecionando medalhas no Mundial de canoagem. Neste sábado (6), em Halifaz, no Canadá, o atleta do Flamengo sobrou e venceu a prova C 1.500m com o tempo de 1min54s49, dois segundos a menos do que o romeno Catalin Chirila, segundo colocado. O tcheco Martin Fuksa ficou com o bronze (1min56s79).

Com a conquista, Isaquias chegou a 13 medalhas em Mundiais, com sete ouros e seis bronzes em sete edições. E o brasileiro pode ampliar sua coleção no domingo, às 11h (de Brasília), quando disputa a final na C1 1.000m, prova em que foi campeão olímpico na Olimpíada de Tóquio, em 2021.



"Estou muito feliz de estar aqui um ano depois de Tóquio conquistando mais uma medalha. Meu foco agora é Paris-2024", disse Isaquias após a prova.



Além das 13 medalhas em Mundiais de canoagem, Isaquias também possui um ouro, duas pratas e um bronze em duas edições de Olimpíadas.