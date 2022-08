Mohamed Buya Turay - Foto: Divulgação/Malmo

Publicado 06/08/2022 18:14

Rio - O atacante Mohamed Buya Turay perdeu o seu próprio casamento para poder assinar contrato com o Malmo, da Suécia. Entretanto, para não ter que cancelar a festividade, o jogador teve a ideia de mandar o seu irmão em seu lugar. De acordo com o atleta, ele teve a sorte de registrar antes as fotos da cerimônia com a esposa.

O anúncio oficial de Turay no Malmo ocorreu no dia 22 de julho, e o casamento foi realizado no dia anterior, com seu irmão representando-o. Além disso, por conta dos compromissos com o novo clube, o atacante sequer encontrou a sua esposa até agora.

"Nos casamos no dia 21 de julho, em Serra Leoa, mas eu não estava lá porque o Malmo me pediu para vir antes. Tiramos as fotos antes, então fica parecendo que eu estava lá, mas eu não estava. Meu irmão teve que me representar no casamento em si", relatou Turay ao jornal sueco 'Afton Bladet'.

"Vou tentar trazê-la para a Suécia para que ela possa ficar perto de mim. Ela vai morar aqui comigo. Primeiro temos de ganhar o campeonato e depois vou para a minha lua de mel", concluiu.