Alison dos Santos vence etapa da Polônia da Diamond League e mantém invencibilidade - AFP

Publicado 06/08/2022 16:14

Rio - Após conquistar o ouro no Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, Alison dos Santos segue "on fire" nos 400m com barreiras. O brasileiro triunfou na etapa da Polônia da Diamond League neste sábado e manteve a invencibilidade na prova em 2022.



Para ter uma ideia de como Piu está voando nos 400m com barreiras, ele bateu o recorde da competição, com o tempo de 47s80. A melhor marca anterior era dele mesmo, curiosamente, com 48s50. Vencedor da medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio, Alison superou o norte-americano Khallifah Rosser.



No entanto, o sábado não foi só de alegrias para os brasileiros. Isso porque, Thiago Braz, medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016, não conseguiu chegar ao pódio. O atleta não conseguiu saltar a marca de entrada (5,53m) e ficou de fora do corte final. O sueco Armandis Duplantis foi o campeão.

A etapa da Polônia da Diamond League reuniu 49 medalhistas do Mundial em Oregon, sendo 12 campeões em provas individuais. A próxima etapa da competição acontecerá em Mônaco, na semana que vem.