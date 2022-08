Neymar em ação pela Seleção - AFP

Publicado 06/08/2022 15:43

Rio - O ídolo do Flamengo, Júnior Baiano não disfarçou após ser questionado sobre a influência de Neymar para a Seleção na Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao portal "UOL", o ex-jogador, que já vestiu a camisa da seleção brasileira, rasgou elogios ao craque brasileiro e afirmou que o atacante vai liderar o Brasil na campanha do Mundial, que será realizado em novembro.

"O Neymar é o melhor que nós temos há muito tempo, também acho injusto pra caramba essas críticas. O brasileiro é muito injusto com os seus ídolos, a gente dá sempre o maior valor das coisas de fora do que o nosso. Acho uma injustiça grande o que fazem com ele, essas críticas, essa supercrítica em cima do moleque", disse Júnior Baiano ao portal 'UOL', que completou:

"Eu falo moleque porque eu tenho 52 e ele tem 30 anos. A gente deveria cuidar um pouco mais do Neymar. Temos que apoiar mais do que criticar. Quando você apoia, você dá uma força tão grande para essas pessoas que conseguem superar muitas coisas. Fico até com pena dele".

Além disso, Júnior Baiano afirmou que a Seleção comandada pelo treinador Tite tem chances de ser hexacampeão na Copa do Catar. O ex-jogador foi titular da seleção brasileira na Copa de 1998, na França, quando a equipe brasileira ficou com o vice-campeonato.

"Eu estou confiante, eu sei que a crítica em cima da seleção brasileira é muito grande. O Neymar é um dos melhores do mundo. Todas as vezes em que a seleção brasileira sai muito criticada, desacreditada, muito cobrada, a seleção brasileira sempre ganha. Então, eu acho que a seleção brasileira vai fazer uma grande Copa. Eu não sei se vai ser campeã, mas vai fazer uma grande Copa, até porque esses jovens que o Tite descobriu, Rafinha e etc, estão jogando demais, os caras estão jogando muito bem", afirmou Júnior Baiano.