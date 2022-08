Reinier - Divulgação / Girona

Publicado 19/08/2022 09:00 | Atualizado 19/08/2022 09:09

Rio - O atacante Reinier, de 20 anos, já tem um novo clube no futebol europeu. O Girona, da Espanha, anunciou a contratação do jogador revelado pelo Flamengo. Ele assinou por um ano com a sua nova equipe. O brasileiro foi emprestado pelo Real Madrid.

Contratado pelo gigante espanhol em 2019, Reinier teve pouco espaço no futebol europeu. Sem conseguir jogar no Real, o atacante foi emprestado ao Borussia Dortmund. Na Alemanha, o brasileiro também não conseguiu se firmar.

Reinier teve seu nome ventilado em outros clubes europeus, mas pesou a favor do Girona o trabalho do técnico Miguel Sanchez. Conhecido pela ofensividade e por saber trabalhar com jovens, o profissional acabou contando com a simpatia do jovem.

O atacante, de 20 anos, é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo nos últimos anos. Ele fez parte do elenco campeão brasileiro e da Libertadores em 2019. Reinier também integrou o grupo da seleção brasileira campeã olímpica em Tóquio.