Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima, faz muito sucesso nas redes sociais com a sua beleza. No entanto, ela teve que se esforçar bastante para conseguir o seu belíssimo corpo. A modelo conta que começou muito cedo a fazer musculação, porém, no começo o seu sonho parecia bem distante.

"Comecei com 15 anos de idade e nunca mais parei. Criei um amor pelo mundo fitness, pois sempre admirei mulheres que têm pernas e bumbuns malhados. E meu sonho era ser assim como elas", afirmou em entrevista ao "IG".

Paula revelou que as suas dificuldades financeiras foram problemas no começo dos seus treinos. No entanto, atualmente, ela consegue fazer um investimento maior.

"Fui criando massa muscular e me motivando mais ainda. Não tinha muitas condições financeiras para ter personal trainer e nem médicos do esporte. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Investi nisso, e meu corpo evolui ainda mais".

A musa do Timão detalhou sobre como é a sua rotina. Sem moleza, Paula Lima treina por 45 minutos, todos os dias, quase sem nenhum intervalo para descansar.

"O treino é básico, sem muita invenção. É moda porque é o que funciona. Continuo amando ainda mais. Não somente pela estética, mas também pela saúde"