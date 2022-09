Mishel Gerzig é noiva de Courtois - Reprodução / Instagram

Mishel Gerzig é noiva de CourtoisReprodução / Instagram

Publicado 14/09/2022 13:14

Rio - A modelo Mishel Gerzig, namorada do goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, confessou em entrevista ao jornal israelense "Menta" as dificuldades que sofre diariamente após o serviço militar. Ela, que tem 25 anos, completou seu treinamento na Marinha como comandante de um navio de resgate.

fotogaleria

"Quando eu tinha 20 anos, em um voo de trabalho, tive um grande ataque de ansiedade. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu tinha dificuldade para respirar, meu corpo inteiro estava dormente, meu pulso estava acelerado e meus olhos estavam pretos. Achei que ia morrer, que estava tendo um ataque cardíaco", revelou.

No entanto, a experiência traumática, "que se repetiu nos momentos que ela menos esperava", a ajudou a se tornar especialista em autocontrole, graças a mecanismos de respiração. “Respirar me acalma e reduz meus ataques. Também fala algumas palavras em frente ao espelho”, acrescentou.

Gerzig costuma falar em suas redes sociais sobre seus ataques de ansiedade para tentar ajudar os seus seguidores. "Durante os períodos de estresse a pressão volta, mas hoje sei reconhecê-la quando chega, me cuidar, me soltar e fazer o que funciona para mim", admitiu.



A modelo e Courtois devem se casar daqui a um ano e ela já se prepara para outro desafio: o relacionamento com os filhos do goleiro do Real Madrid.



“Eles são muito queridos e me aceitaram rapidamente. Somos uma família e gosto que me vejam como amiga", explicou antes de expressar seu desejo de "ter filhos com Thibaut no futuro". "Espero que no próximo ano formemos nossa própria família", concluiu.