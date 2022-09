Maicon na época em que era jogador do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Maicon na época em que era jogador do GrêmioFoto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 14/09/2022 13:10 | Atualizado 14/09/2022 13:10

Com início de carreira no Fluminense e passagens importantes pelo São Paulo e, principalmente, pelo Grêmio, o volante Maicon anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira, data em que comemora seus 37 anos. O jogador fez um agradecimento nas redes sociais.

Carioca, Maicon teve o primeiro contato com o futebol profissional no Fluminense e depois passou por Madureira, Bangu, Botafogo e Figueirense. No intervalo entre os dois últimos clubes do Rio, atuou fora do país, pelo Duisburg, da Alemanha. O volante chegou ao São Paulo em 2012 e ficou até 2015, quando se transferiu para o Grêmio. No tricolor gaúcho, ele teve passagem de seis anos (até 2021), virou capitão e referência em uma fase vitoriosa da equipe.

Entre os principais títulos da carreira, Maicon participou das conquistas da Copa Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo, e da Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017) e da Recopa Sul-Americana (2018), além de quatro campeonatos gaúchos, de 2018 a 2021, pelo Grêmio.

Em fevereiro deste ano de 2022, o jogador foi anunciado pelo CRB, de Maceió, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas deixou o clube em junho, após atuar em apenas oito partidas. Desde então, ele não assinou com outro time.

Leia a mensagem de despedida de Maicon na íntegra:



"Não podia ter escolhido data melhor. Dia muito especial para mim, amigos e família: DIA DO MEU ANIVERSÁRIO , também, dia de me despedir do futebol que esteve presente em mais da metade da minha vida. Meus agradecimentos ao Madureira, Fluminense, Bangu, Botafogo, MSV Duisburg, Figueirense, São Paulo, Grêmio e CRB. Foram nessas equipes que fiz minha trajetória dentro das quatro linhas com muitas alegrias, títulos e partidas marcantes nos mais de 600 jogos disputados. Nesses 18 anos de carreira conquistei 15 troféus, consegui ajudar com mais de 50 gols e fui lembrado pela seleção de meu país. Deixo um abraço imenso para todos os torcedores, torcedoras e fãs do meu trabalho, pois vocês foram muito importantes nessa caminhada. Em especial, quero citar minha passagem pelo Grêmio, clube que me identifiquei, clube que mais atuei, conquistei nove títulos, marquei meu nome em clássicos Gre-Nal e fui muito feliz desde minha chegada. Quero deixar um agradecimento a todos os meus amigos, familiares, torcedores, companheiros de clube, treinadores com quem trabalhei, diretores e funcionários de todas as equipes onde eu passei, vocês todos fazem parte da minha história. Não deixarei o mundo da bola, mas agora estarei fora do tapete verde que me deu muitas alegrias e títulos! Até breve!"