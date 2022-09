Lucero Acosta - Reprodução / Instagram

Publicado 14/09/2022 21:00

Rio - A lutadora mexicana Lucero Acosta ainda não ganhou o estrelato, porém, vem chamando muita atenção no mundo das lutas e não desistiu do seu principal sonho: chegar ao UFC. Conhecida como "La Loba", ela aprendeu as artes marciais para se defender do ex-marido, após ser vítima de violência de gênero.

"Sofri violência doméstica, mas me negaram a ordem de restrição contra meu ex-marido. Foi para me defender, por isso aprendi artes marciais mistas. Estou mais segura, agora ando com mais tranquilidade pelas ruas. Isso mudou completamente minha vida", revelou.

Enquanto não conta com a tão procurada estabilidade financeira, a lutadora, que nasceu em Tijuana e atualmente tem 27 anos, é mais uma esportista a apostar no site OnlyFans, onde já conta com muitos seguidores. A assinatura da conta da "La Loba" tem um custo de 19,99 dólares e a ajuda a se manter, enquanto segue atrás dos seus objetivos no ringue.



Seu grande sonho é se tornar a melhor nocauteadora do mundo e brilhar no UFC. Sua rápida ascensão, aliás, chama a atenção. "Em seis meses, saltei para o profissional porque não havia lutas para mim", revela ela, que em 2018 começou a treinar profissionalmente e já em 2019 fez a sua grande estreia profissional.

Seu apelido, aliás, surgiu por sua maneira de lutar, cuja principal característica é a “agressiva”. “É como colocar um lobo em uma jaula, você coloca a presa e ele ataca”, concluiu.