Alex Sandro - AFP

Publicado 14/09/2022 19:24

Com uma lesão muscular na perna esquerda, o lateral-esquerdo Alex Sandro foi cortado da Seleção. Em seu lugar foi chamado Renan Lodi, da mesma posição, que joga no Nottingham Forest, da Inglaterra, emprestado pelo Atlético de Madrid.

Renan Lodi buscou mudar de time justamente para ter mais chances na Seleção Brasileira, já que na Espanha não vinha tendo muitas oportunidades. Na Premier League já disputou dois jogos pelo Nottingham Forest. O lateral-esquerdo não era convocado desde novembro do ano passado, para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo para Colômbia e Argentina.

Essa foi a oitava convocação de Renan Lodi, que soma 15 jogos e cinco assistências. Cria do Athletico, o lateral-esquerdo ficou marcado pelo vice do Brasil após falhar na decisão da Copa América em 2021, que causou o gol do título da Argentina, marcado por Di Maria, no Maracanã.

O Brasil enfrenta Gana (23) e Tunísia (27) nos dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar. O Brasil estreia na competição no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.