Real Madrid venceu mais uma na Liga dos Campeões - AFP

Real Madrid venceu mais uma na Liga dos CampeõesAFP

Publicado 14/09/2022 18:09

Espanha - Atual campeão da Liga dos Campeões, o Real Madrid voltou a vencer pela segunda rodada da fase de grupos da competição. No Santiago Bernabéu, o clube espanhol teve dificuldades e só conseguiu balançar as redes na reta final da partida. Ainda assim, levou a melhor e bateu o RB Leipzig por 2 a 0.

Vinicius Junior e Rodrygo foram titulares do Real Madrid e ambos participaram da jogada que abriu o placar para os espanhóis. Aos 34 minutos do segundo tempo, o ex-jogador do Flamengo fez bela jogada individual e rolou na entrada da área do clube alemão, o ex-atacante do Santos deu um corta luz e Valverde apareceu para marcar para o Real.

O segundo gol saiu já aos 45 minutos. Kroos foi para a cobrança de falta e rolou para Asensio, o meia espanhol soltou a bomba de esquerda, sem qualquer chance de defesa para o goleiro Gulácsi, dando números finais ao duelo que foi realizado em Madri.

Com o resultado, o Real chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do grupo F. Em segundo lugar está o Shakhtar Donetsk com 4 pontos. O Celtic, que perdeu para o clube espanhol na estreia, tem um ponto. E em último lugar está o RB Leipzig.