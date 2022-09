Michele Umezu - Divulgação

Publicado 14/09/2022 18:40 | Atualizado 14/09/2022 23:53

Rio - Mãe de Alexander, 16, um dos filhos do ex-jogador de futebol Ronaldo, Michele Umezu faturou sete troféus no torneio de fisiculturismo Musclecontest Petrópolis, realizado neste domingo (11). Ela agora se prepara para o próximo campeonato, que acontecerá em novembro, para Masters atletas acima de 35 anos.

Ao todo, ela, que é musa do Corinthians, já conquistou sete troféus em dois campeonatos.

"Acredito que eu tenho uma grande chance de conseguir uma qualificação melhor. Estou muito feliz que eu tive coragem de estar competindo no meio de mulheres lindas e muitas tem idade pra ser minha filho", comenta a estudante de Biomedicina, que também é mãe de Rafaela, do em um outro relacionamento.Michele começou a competir no fisiculturismo aos 40 anos. Ela fala sobre as dificuldades que enfrentou quando resolveu se aventurar neste mundo. "Devido ao meu histórico de perder muito peso e operar as duas pernas não foi fácil, mas nada é impossível para Deus. Por isso estou aqui. Toda honra e glória para Deus. Ele que cuida de mim em cada detalhe', disse ela."Tudo tem o tempo certo. Ainda não caiu minha ficha que eu sou uma atleta de fisiculturismo. Mãe de dois filhos, daqui a pouco avó também. O legal desse esporte é que a idade é apenas um número. Depende de você da tua disciplina", completou.A atleta quer chegar mais longe no fisiculturismo. Ela também disse que seguir a dieta foi o mais difícil para ela. "Mas se eu consegui chegar até aqui é porque posso muito mais. Fazendo tudo direitinho conforme o meu coach Arthur Pereira e consegue transformar uma pessoa comum em atleta de fisiculturismo e ainda ganhar campeonatos", afirmou.Ela também destacou que um atleta está sempre em preparação. "Meu treinador Paulo Vitor faz meus treinos sempre me ajudando com tudo. Fora dieta e treino tem aulas de poses e desfile. Sem uma equipe não dá certo. Agradeço minha equipe por estar sempre disponível me ajudando com tudo e meus patrocinadores Atletic Team", pontuou.Michele, no entanto, confessa que esta rotina a deixa cansada. "Filhos, casa, trabalho, faculdade, cursos, ong, igreja. Eu gosto muito de não ter tempo, eu fico mais produtiva e eu sei que é melhor pra minha saúde mental", finalizou.