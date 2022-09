Cristiano Ronaldo posa com nova camisa da seleção portuguesa - Foto: Divulgação

Publicado 15/09/2022 10:59

A seleção portuguesa divulgou nesta quinta-feira os uniformes que serão usados na Copa do Mundo do Catar em 2022. As novas peças fogem do tradicional e ganham destaque, como por exemplo, a camisa principal que é metade vermelha, metade verde.

Tradicionalmente, o primeiro uniforme do time de Portugal é vermelho acompanhado do calção verde. Dessa vez, a cor do calção invade a camisa e cria uma divisão diagonal. Segundo a Nike, fornecedora do material, a intenção é representar o país e indicar como se a bandeira envolvesse o corpo dos jogadores.

A segunda camisa também tem a divisão das cores da bandeira de Portugal. O uniforme é predominantemente branco e tem uma listra na altura do peito com as cores verdes e vermelho.

A seleção portuguesa já vai usar os uniformes nos próximos jogos contra Espanha e República Tcheca, marcados para 24 e 27 de setembro, pela Liga das Nações.