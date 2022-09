Erling Haaland marcou em vitória do City - AFP

Publicado 14/09/2022 18:22

De virada, o Manchester City venceu o Borussia Dortmund, por 2 a 1, na Inglaterra, graças ao gol acrobático de Halland, que garantiu a vitória aos 38 minutos do segundo tempo. A "Lei do Ex" do norueguês garantiu a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões para o time do técnico Pep Guardiola.

A vitória foi conquistada com muita dificuldade, já que o Borussia Dortmund foi superior em boa parte da partida. A recompensa chegou aos 10 minutos do segundo tempo com Bellingham. O volante aproveitou o cruzamento de Reus e cabeceou entre os zagueiros para colocar o time alemão na frente do placar.

Logo após sofrer o gol, Pep Guardiola modificou o Manchester City e colocou em campo Julian Álvarez, Bernardo Silva e Foden. Os ingleses melhoraram, passaram a pressionar o Dortmund. O empate foi aos 34 minutos, com uma bomba de Stones de fora da área, com o gol da vitória vindo quatro minutos depois com Halland. João Cancelo cruzou de trivela para o atacante finalizar de voadora e dar a vitória aos donos da casa.

Agora os times voltam as atenções para as competições nacionais, retornando para a Liga dos Campeões apenas no dia 5 de outubro. Neste dia, o Manchester City recebe o Copenhagen, enquanto o Borussia Dortmund visita o Sevilla. Os espanhóis empataram com os dinamarqueses, fora de casa, em 0 a 0, no fechamento desta rodada.