Momento em que Neymar faz o terceiro gol do PSG sobre o Maccabi HaifaDivulgação/@ChampionsLeague

Publicado 14/09/2022 18:38

Neymar se pronunciou após receber o cartão amarelo por ter comemorado o gol que marcou na vitória do PSG sobre o Maccabi Haifa, pela Liga dos Campeões. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o atacante ironizou a punição e disse que, da próxima vez, avisará antes aos árbitros como celebraria caso balance as redes novamente.

"Mais uma vitória, mas seguimos, né? Comemoração e amarelo. Mais uma para a lista do NJ (risos). É só comigo que acontecem essas coisas. Na próxima vez, vou avisar os árbitros o que vou fazer", disse Neymar no vídeo.

Na postagem, o atacante também escreveu a seguinte frase: "Futebol cada vez mais chato!".

ENTENDA A SITUAÇÃO

Já na reta final do confronto, Neymar recebeu ótimo lançamento de Verratti, invadiu a área e bateu cruzado de perna esquerda para fazer o terceiro do PSG. Assim, saiu para celebrar o gol com sua tradicional comemoração: um sorriso com a língua para fora e as duas mãos abertas entre o rosto.



O árbitro, contudo, entendeu a ação como uma provocação e apresentou o cartão amarelo a Neymar. Os jogadores do PSG chegaram a reclamar bastante com o juíz por causa da decisão.

Em tempo: dentro de campo, o Paris Saint-Germain bateu o Maccabi Haifa por 3 a 1. Dessa forma, o time francês chegou aos mesmos seis pontos do Benfica, mas fica na liderança do Grupo H por conta dos critérios de desempate.