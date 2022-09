Neymar e Mbappé marcaram para o PSG - AFP

Publicado 14/09/2022 17:57 | Atualizado 14/09/2022 18:16

Israel - Foi com dificuldade, mas Paris Saint-Germain voltou a vencer pela Liga dos Campeões. O Maccabi Haifa saiu na frente, mas com gols de Messi, Mbappé e Neymar, a equipe de Paris virou e conseguiu o resultado de 3 a 1, atuando em Israel.



O primeiro tempo não foi dos melhores para os franceses. O Maccabi Haifa saiu na frente aos 23 minutos. Haziza cruzou pela direita e encontrou Chery na área, o meia tocou para o fundo das redes, sem chances de defesa para Donnarumma.

Porém, antes mesmo do intervalo, Lionel Messi apareceu para deixar tudo igual. Mbappé iniciou a jogada e serviu o argentino que empatou. A virada aconteceu na segunda etapa, novamente em lance envolvendo o francês e o argentino. Desta vez, o ex-jogador do Barcelona bancou o garçom e o campeão do mundo virou para o PSG.



No fim ainda houve tempo para Neymar marca. Aos 42 minutos do segundo tempo, Verrati achou o brasileiro, que se ajeitou e finalizou de esquerda, dando números finais ao duelo contra o clube de Israel.

Com o resultado, o PSG chegou aos seis pontos no grupo H. Na estreia, a equipe francesa havia vencido em casa a Juventus por 2 a 1. Além do Maccabi, do PSG e da Velha Senhora, o Benfica completa a chave na fase de grupos da Liga dos Campeões.