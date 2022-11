Vítor Pereira deixou o Corinthians - Rodrigo Coca / Ag. Corinthians

Publicado 13/11/2022 19:00

Rio - Após a derrota para o Atlético-MG, em São Paulo, que encerrou a campanha do Corinthians no Brasileiro, o presidente do clube paulista, Duilio Monteiro Alves, anunciou que o treinador Vitor Ferreira não irá seguir no comando do Corinthians no ano que vem.

"Hoje a gente encerra um ciclo. O Vítor Pereira e sua comissão técnica não vão permanecer no clube, o contrato se encerra. O Corinthians fez uma boa temporada, a gente vem fazendo várias avaliações no último mês em relação ao desempenho, a gente vem cuidando do planejamento. Hoje foi um ponto final na temporada de 2022, uma boa temporada, chegamos a uma final da Copa do Brasil. Permanecemos o Brasileirão inteiro no G-4. Foi bom, produtivo, estamos na próxima Libertadores e seguiremos trabalhando muito para ter um ano de 2023 ainda melhor", afirmou em coletiva.

Vitor Pereira, de 54 anos, assumiu o Corinthians logo no começo da temporada, em fevereiro. No total, o português comandou a equipe em 63 jogos. Foram 29 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. O treinador alternou momentos de críticas e de elogios, mas não conseguiu conquistar nenhum título.

No Estadual, o Timão foi eliminado na semifinal, caiu nas quartas de final da Libertadores, foi vice-campeão da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão na quarta posição, se classificando para a fase de grupos da próxima Libertadores.