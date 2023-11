Alisson vai ter a primeira chance como titular com Diniz - Joilson Marconne / CBF

Alisson vai ter a primeira chance como titular com DinizJoilson Marconne / CBF

Publicado 15/11/2023 15:49

Rio - Titular nas últimas duas Copas do Mundo, o goleiro Alisson terá a primeira chance no time inicial com o técnico Fernando Diniz. Reserva de Ederson nos últimos quatro jogos, o jogador do Liverpool, da Inglaterra, comemorou a nova oportunidade e destacou a competição pela vaga entre os titulares.

"A competição leva a isso. Momentos distintos. Em ciclos passados também foi dada oportunidade para outros jogadores. Ederson também teve oportunidade com Tite. Hoje não é diferente. Para mim não muda meu comportamento, a maneira de encarar a Seleção como desafio", disse.

"Responsabilidade de vestir essa camisa e prazer de estar aqui realizando um sonho de criança. A competição é muito grande. Mais um motivo para me dedicar dentro de campo nos treinamentos e buscar bons resultados", completou o goleiro.

Jogador mais velho da convocação e o único com mais de 30 anos, Alisson elogiou a qualidade da nova geração da seleção brasileira. Nomes como os atacantes Endrick e João Pedro receberam a primeira chance na Seleção principal, enquanto o volante André terá a chance de ser titular pela primeira vez.



"É fácil lidar com essa nova geração. Eles encaram de uma maneira diferente esse desafio de estar aqui, ser um jogador profissional. Eles têm demonstrado isso com atitude. Estão dispostos a aprender, aumentar o nível de futebol. São talentosos por natureza. Todos podem crescer muito", afirmou.

"São jogadores que podem decidir as partidas. Todos aqui têm uma importância extrema. Fico feliz de estar vivendo um novo momento e ser um dos mais velhos na Seleção. Sempre busquei ter longevidade. Tem que ter consistência. Sempre foi uma meta na minha vida", finalizou.

A seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), em Barranquilla, pela quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A delegação retorna para o Rio de Janeiro logo após a partida para iniciar a preparação para o duelo contra a Argentina, dia 21, às 21h30, no Maracanã, pela sexta rodada. O Brasil é o terceiro colocado com sete pontos.