Umut Meler já recebeu alta do hospital e, segundo a imprensa turca, irá se aposentar dos gramadosReprodução / Internet

Publicado 13/12/2023 13:38

Faruk Koca escreveu uma carta, confirmando a renúncia e pedindo desculpas ao árbitro e sua família. O juiz declarou ter sido ameaçado de morte pelo dirigente.

"Como e por que a situação chegou a esse ponto independe do acontecido. Por maior que seja a injustiça ou o erro, nada pode legitimar ou explicar a violência que cometi e que definitivamente não desejava", afirmou o mandatário.

O árbitro ficou internado na Turquia e foi liberado nesta quarta-feira. Umut Meler apareceu diante das câmeras com o olho esquerdo inchado, mas não deu declarações. Segundo a imprensa turca, o juiz teria decidido se aposentar do futebol por conta da agressão sofrida.



Entenda o caso:



O presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, invadiu o gramado após o Rizespor marcar o gol de empate aos 51 do segundo tempo e deu um soco no rosto do árbitro, Umut Meler. Ele também se irritou com um possível pênalti não marcado para a equipe logo no lance seguinte. O dirigente foi rapidamente contido após a agressão e separado do juiz.