Musa do OnlyFans comemora possível acerto de seleção chilena com ex-Palmeiras e fãs relembram promessa

Rio - A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, utilizou as redes sociais para comemorar o suposto acerto da seleção chilena como treinador argentino Ricardo Gareca, de 65 anos, noticiado pela imprensa local. Em seu perfil no Twitter, seus fãs relembraram uma promessa feita pela modelo em novembro.

Daniella afirmou que caso Garece fosse escolhido para dirigir a seleção chilena, ela iria divulgar um vídeo com conteúdo adulto de forma gratuita na plataforma digital. Com isso, os fãs estão mais ansiosos pela oficialização de Gareca.

O argentino está sem trabalhar, desde que deixou o Vélez na atual temporada. Seu trabalho mais longo e frutífero foi com a seleção peruana, de 2015 até 2022, Gareca classificou a equipe para a Copa de 2018. O treinador passou pelo Palmeiras em 2014.

