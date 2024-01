Xavi afirma que decisão de deixar o Barcelona ao fim desta temporada foi tomada no ano passado - Oli Scarff / AFP

Publicado 30/01/2024 10:42

Espanhol - Ídolo e atual treinador do Barcelona, Xavi voltou a comentar a decisão de deixar o clube ao fim da temporada , em coletiva de imprensa nesta terça-feira (30). O técnico afirmou que a decisão foi tomada no meio do ano passado, e disse ser impossível aproveitar a experiência no comando da equipe catalã.

"Não se valoriza nosso trabalho em um momento muito delicado. Tinha a decisão tomada desde o começo da temporada. Me mataram quando disse que estamos em construção. Tenho a sensação de que, faça o que fizer, diga o que disser, nunca vão comprar nada, nem ganhando a La Liga, nem a Supercopa, nem apostando nos jovens. É um tema de entorno, de clube e de exigência", declarou o ex-jogador.



O técnico também fez questão de frisar que não cedeu à pressão no clube, fruto de uma temporada abaixo da média. De acordo com ele, a cobrança dos torcedores afetou também outros treinadores que já passaram pelo Barcelona.

"Te fazem sentir que não vale a pena diariamente. Falando com Pep (Guardiola) e com Ernesto (Valverde), já me contaram. Vi o Luis Enrique sofrer. Temos que refletir. Temos um problema em relação à exigência. Não se disfruta, não é qualidade de vida. Meu sonho era treinar o Barça, ganhar títulos jogando bem, e assim fizemos. Fiz o melhor para o clube, acreditei até o final. (Ao próximo técnico) lhe diria que disfrutasse, mas é impossível", ponderou Xavi.

O Barcelona está onze pontos atrás do líder do Campeonato Espanhol e dez do Real Madrid, segundo colocado. Na temporada, além da sequência da competição nacional, ainda há a Liga dos Campeões. O clube catalão se classificou para as oitavas de final e terá o Napoli como adversário.