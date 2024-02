O diretor da boate Sutton, Robert Massanet, foi a primeira testemunha no segundo dia de julgamento de Daniel Alves - Lluis Gene / AFP

Publicado 06/02/2024 12:24

começou com depoimentos de funcionários da boate Sutton, onde teria acontecido o estupro de uma jovem de 23 anos. O) ex-jogador esteve presente na audiência, mas O segundo dia de julgamento de Daniel Alves por agressão sexual, nesta terça-feira (6) no Tribunal de Barcelona, na Espanha,, onde teria acontecido o estupro de uma jovem de 23 anos. O) ex-jogador esteve presente na audiência, mas só falará na quarta-feira (7), no fim do julgamento.

Jovem abalada



O primeiro a depor foi o diretor da boate, Robert Massanet. Ele afirmou que, no dia 30 de dezembro de 2022, viu a denunciante "alterada" e que convidou-a para ir a outra sala, sem música, mas teve dificuldades para convencê-la a ficar, porque ela queria ir para casa.

Antes de entrar no novo cômodo, a jovem afirmou que foi vítima de agressão sexual e apontou para Daniel Alves, que passava na hora, e disse que era ele. Segundo o diretor da boate, ela confirmou que "entrou voluntariamente no banheiro, mas depois quis sair e não conseguiu".

O diretor ainda revelou que, na conversa que teve com a jovem, bastante abalada, tentou descobrir o que tinha acontecido. "Não parecia a versão típica de tocar a bunda ou algo parecido. Perguntei se tinha sido algo mais sério e ela disse que sim. Perguntei, insinuando se houve penetração, e ela disse que sim", disse Robert Massanet. que ainda confirmou que Daniel Alves frequentava a boate havia oito anos.

Daniel Alves alterado



Na sequência, quem testemunhou foi o gerente da boate. Ele informou que percebeu Daniel Alves "havia bebido ou bebido alguma coisa, mas não estava agindo como sempre." A declaração reforça a nova linha de defesa do ex-jogador, que busca atenuar a pena alegando que ele estava bêbado.

O gerente ainda revelou que tentou convencer a suposta vítima de fazer a denúncia: "A menina não me contou nada. Perguntei se ela ia denunciar e ela me disse que ninguém ia acreditar nela. Ela estava chorando muito, estava muito mal."

Feridas nos joelhos



Já um assistente da boate, o terceiro a testemunhar, também confirmou que a jovem disse que "tinha certeza do que iria fazer, mas depois se arrependeu. Ela sabia para onde estava indo e o que iria fazer".

Ele ainda explicou que foi o responsável por cuidar das feridas que ela sofreu no joelho, enquanto estava no banheiro. "Parecia uma queimadura, nada muito profundo."

afirmou que, ao tentar sair do banheiro, foi jogada no chão por Daniel Alves, e caiu de joelhos. A suposta vítima, em depoimento à polícia e no primeiro dia de julgamento

Relembre o caso



Em 31 de dezembro de 2022, o diário 'ABC' revelou que Daniel Alves teria violentado sexualmente uma jovem na casa noturna Sutton no dia anterior. A mulher esteve no local acompanhada por amigas e entrou no banheiro a pedido do jogador, à época no Pumas, do México. Ela alega que pensava que era outro ambiente da boate.

Ao sair do cômodo, a jovem de 23 anos estava muito abalada e a equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia, que colheu o depoimento da vítima.



No dia 10 de janeiro de 2023, a Justiça espanhola aceitou a denúncia e passou a investigar o jogador brasileiro. Quando voltou à Espanha para o velório da sogra, ele foi intimado a depor.

Inconsistências nas versões dadas pelo atleta nas primeiras declarações e em depoimento à Justiça, fizeram com que a juíza Maria Concepción Canton Martín decretasse a prisão no dia 20 de janeiro. A possibilidade de fuga do país também foi outro motivo.



Durante o período em que está recluso, o brasileiro mudou o seu depoimento por mais de uma vez, trocou de advogado de defesa e teve negados outros recursos para responder à acusação em liberdade. Além disso, entrou em um processo de divórcio com a modelo e empresária espanhola Joana Sanz, que acabou não indo adiante.



Nas contradições, Daniel Alves chegou a dizer que não conhecia a mulher que o acusava. Depois, argumentou que houve relação sexual com ela, mas de forma consensual. Após nova mudança de direção, a defesa de Daniel Alves vai alegar, durante o julgamento, que o jogador estava bêbado na noite em que foi acusado do abuso.



De acordo com a publicação 'El Periódico', a nova versão dos fatos, a quinta apresentada pelos advogados, tem a intenção de atenuar a pena do jogador brasileiro, pois o colocaria como "uma pessoa sem conhecimentos de suas ações" em razão dos efeitos do álcool.



Daniel Alves pode pegar nove anos de prisão, mas a defesa da jovem denunciante pede 12, a pena máxima para agressão sexual na Espanha.