Estádio Villa Ingenio é conhecido como El Alto, mesmo nome da cidade boliviana onde está localizadoReprodução

foram agredidos e também tiveram objetos roubados no estádio El Alto, o

Torcedores do Always Ready, da Bolívia, invadiram o vestiário após a derrota em casa por 1 a 0, para Oriente Petrolero, pelo Campeonato Boliviano, no domingo (31). Os jogadores relataram à imprensa local que, o segundo mais alto do mundo e que fica na cidade com o mesmo nome.

Os próprios jogadores filmaram como ficou o vestiário após a invasão. Há a suspeita de que dirigentes teriam facilitado o acesso dos torcedores. Em entrevistas após o acontecido, eles cobraram da diretoria uma resposta, mas não houve qualquer pronunciamento até então.



Além disso, alguns não pretendem continuar no Always Ready e já confirmaram o desejo de sair.



"Passaram coisas que na verdade não deveriam acontecer em um clube profissional. Estamos à espera de uma resposta da diretoria de como é possível que invadam o vestiário.Não vou mais jogar pelo Always Ready, é uma decisão pessoal", afirmou o boliviano Diego Medina.



A invasão e agressão acontecem após uma sequência de resultados ruins. Eliminado na pré-Libertadores pelo Nacional, do Uruguai, a equipe boliviana perdeu as últimas três partidas que disputou. Além disso, está em último lugar no Grupo C do Campeonato Boliviano.