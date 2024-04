Ubaldo Fillol é campeão da Copa do Mundo de 1978 pela Argentina e ex-goleiro do Flamengo entre 1984 e 1985 - Reprodução de Instagram

Ubaldo Fillol é campeão da Copa do Mundo de 1978 pela Argentina e ex-goleiro do Flamengo entre 1984 e 1985Reprodução de Instagram

Publicado 19/04/2024 13:24

Ubaldo Fillol, ex-Flamengo e goleiro da seleção 'albiceleste' campeã da Copa do Mundo de 1978 na Argentina, anunciou que recuperou a medalha da conquista, que havia sido roubada de sua casa há pouco mais de um mês.

Fillol, de 73 anos, destaque daquela seleção que deu à Argentina o primeiro título mundial, relatou em suas redes sociais como recuperou a medalha.



"Temos notícias(...) Houve buscas, há detidos e os objetos perdidos foram recuperados. Não posso falar muito mais. Houve pessoas do lado político, do lado esportivo, e amigos pessoais, que ficaram preocupados, me telefonaram e continuam me ligando, a quem estou imensamente grato. Estou feliz", disse Fillol, que destacou sentir "o apoio de todos" nessa busca.



Fillol havia sofrido um assalto em seu apartamento em meados de março, no qual, entre outros objetos de valor, foi roubada a medalha de ouro que obteve naquele primeiro título importante da 'Albiceleste', há 46 anos.



Considerado um dos melhores goleiros argentinos da história e decisivo nessa conquista, Fillol teve as chaves de seu carro roubadas enquanto jantava em um clube no bairro Floresta, em Buenos Aires, e ao sair do local descobriu que seus documentos e as chaves de casa também estavam faltando.



Ao chegar em casa, Fillol constatou que tudo estava em desordem e que faltava a medalha de ouro obtida pelo título da Copa do Mundo da Argentina-1978, uma das joias mais preciosas de uma carreira futebolística de grande sucesso.



'El Pato', como Fillol é popularmente conhecido, foi revelado no Quilmes, mas se destacou no River Plate, Racing, Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid e Vélez Sarsfield, clube em que se aposentou em 1990, aos 40 anos com 21 temporadas jogando na elite do futebol e uma marca de 26 pênaltis defendidos.