Atual prefeito do Rio, Eduardo Paes - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 22/04/2024 15:16 | Atualizado 22/04/2024 15:25

Rio - Os torcedores do Fluminense vivem a expectativa pelo possível retorno de Thiago Silva e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, apesar de ser torcedor do Vasco, entrou no assunto por meio das redes sociais. O mandatário citou o vereador Carlo Caiado, que é tricolor, e presidente da Câmara dos Vereadores, para mostrar confiança entre um acerto entre as partes.

Segundo o presidente da Câmara Municipal @CarloCaiado o Thiago Silva já é tricolor — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 22, 2024

"Segundo o presidente da Câmara Municipal Carlo Caiado, o Thiago Silva já é tricolor", publicou o prefeito do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira.

Após a eliminação do Chelsea para o Manchester City pela Copa da Inglaterra, no último sábado, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, falou em tom de despedida dos Blues e afirmou que irá divulgar o seu futuro nos próximos dias.

O brasileiro defendeu o Fluminense de 2006 a 2008, sendo campeão da Copa do Brasil pelo clube. Em 2009, Thiago Silva iniciou sua trajetória na Europa, sendo vitorioso por Milan, PSG e Chelsea. O zagueiro disputou as últimas quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira.