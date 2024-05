Ayrton Senna e o francês Alain Prost protagonizaram uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1 - AFP

Publicado 01/05/2024 12:00

Um dos maiores rivais de Ayrton Senna na Fórmula 1, o ex-piloto Alain Prost homenageou o companheiro de profissão nas redes sociais. O brasileiro morreu há exatos 30 anos no GP de San Marino. Apesar da rivalidade nas pistas, os dois viraram amigos, mas a relação foi interrompida com a partida de Senna.

"Seria bom rirmos juntos novamente hoje", escreveu o tetracampeão na legenda da publicação.

O brasileiro acertou com a McLaren em 1988. Desde então, virou colega de equipe de Alain Prost, que já havia sido campeão mundial duas vezes. A relação começou amistosa, mas a competição entre os dois começou a prevalecer.

No GP de Portugal, Prost espremeu Senna para fora da pista, o que levou o brasileiro a dar o troco com uma fechada no companheiro no muro dos boxes. Em 1988, Ayrton foi campeão. No ano seguinte, porém, viu o francês levantar o troféu, quando a amizade acabou em definitivo.

Em San Marino, Prost saiu na frente para ser ultrapassado pelo colega na primeira volta, rompendo o que havia sido acordado entre eles. Já em 1990, Senna foi bicampeão, mais uma vez colidindo o francês no Circuito de Suzuka.

Anos depois, em 1993, Alain Prost se aposentou e a amizada entre os dois voltou a ganhar força. No enterro do tricampeão em 5 de maio de 1994, o francês foi um dos que carregaram o caixão do brasileiro.