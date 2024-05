Amanda Trivizas - Reprodução / Instagram

Amanda TrivizasReprodução / Instagram

Publicado 03/05/2024 08:44 | Atualizado 03/05/2024 10:33

Rio - A modelo Amanda Trivizas, de 25 anos, atualmente é sucesso na plataforma de conteúdo do OnlyFans. A sua entrada na venda de conteúdo adulto aconteceu após a norte-americana ficar conhecida por um nude vazado ao lado do ex-jogador do Barcelona, Jonathan dos Santos. Os dois namoravam quando o fato aconteceu em 2020.

Na época, o mexicano defendia o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, país de Amanda. Ele postou nos stories do seu Instagram uma imagem sua e da modelo nus em uma cama. No conteúdo, era possível ver o seio esquerdo da norte-americana.

A postagem do jogador aumentou o número de seguidores de Amanda, e posteriormente vieram as propostas para protagonizar campanhas publicitárias e produzir conteúdo sensual. Um ano depois, a modelo abriu um perfil no OnlyFans.

Atualmente, Amanda Trivizas tem mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Além do sucesso que faz na rede social e no OnlyFans, a norte-americana tem um perfil no TikTok e um canal de YouTube.