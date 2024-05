Lewis Hamilton - AFP

Lewis HamiltonAFP

Publicado 09/05/2024 19:26 | Atualizado 09/05/2024 19:39

Rio - Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton enviou uma mensagem de apoio à população do Rio Grande do Sul, que tem sofrido com fortes as chuvas . Em uma postagem feita nas redes sociais, o inglês prestou solidariedade ao repostar um vídeo feito pelo jornal "The Guardian"

"Meu coração está com todos no Brasil afetados por essa enchente", escreveu Hamilton.

Lewis Hamilton manda mensagem de apoio ao Rio Grande do Sul Reprodução / Instagram

Hamilton é cidadão honorário do Brasil desde 2022. A homenagem do piloto da Mercedes a Ayrton Senna em 2021, no GP de São Paulo, quando deu uma volta no autódromo de Interlagos com a bandeira verde-amarela após a vitória, foi o principal motivo para a honraria.

O piloto inglês da Mercedes é fã declarado de Senna e conta com a admiração dos fãs brasileiros de automobilismo.

Situação trágica no Rio Grande do Sul

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou, nesta quinta-feira (9), para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Além disso, há um óbito sob investigação. São 134 desaparecidos e 754 feridos.



Há mais de 395 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 68,5 mil em abrigos e 327 mil desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, Ao todo, pelo menos 431 munícipios do estado relataram algum problema relacionado ao temporal, com 1,74 milhão pessoas afetadas.