Arena do Grêmio ficou alagada após fortes chuvas em Porto AlegreCarlos Fabal / AFP

Publicado 10/05/2024 14:30

Rio - Grêmio e Internacional ainda não conseguiram avaliar o prejuízo causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Porém, essa não é a prioridade dos clubes gaúchos. Com as atividades suspensas por tempo indeterminado, dirigentes e jogadores buscam ajudar as vítimas da tragédia.

Os goleiros Rochet, do Internacional, e Caíque, do Grêmio, atuam na linha de frente para ajudar as vítimas, assim como o volante colorado Thiago Maia e o centroavante gremista Diego Costa. Eles estão ajudando no resgate de pessoas e animais ou levando mantimentos para os abrigos.

Somente quando as cheias baixarem que os clubes poderão avaliar o prejuízo. Os centros de treinamento e estádios de Grêmio e Internacional foram tomados pela água. Dificilmente a Arena do Grêmio e o Beira-Rio vão voltar ao funcionamento normal em menos de 30 dias.

A CBF adiou os jogos de Grêmio, Internacional e Juventude até o dia 27 de maio. É provável que a entidade precise remarcar mais partidas do trio. A Conmebol também adiou os últimos dois jogos do Grêmio, pela Libertadores, e do Inter, pela Sul-Americana. Ainda não há uma nova data.

Entenda a tragédia no Rio Grande do Sul

408,1 mil pessoas ficaram fora de casa, sendo 70,7 mil em abrigos e 337,3 mil desalojados (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 437 dos 497 municípios foram afetados, causando prejuízo para 1,9 milhão de pessoas. O Rio Grande do Sul tem sofrido com um alto volume de chuva desde segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, são 116 mortos, 143 desaparecidos e 756 feridos . Além disso,(nas casas de familiares ou amigos). Ao todo,, causando

Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O Aeroporto Internacional Salgado Filho suspendeu as atividades até o final de maio. O nível da água superou a cota de inundação, atingindo 5,26 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros. O limite para inundação é de 3 metros.

O nível do Guaíba, em Porto Alegre, baixou para 4,74 metros pela primeira vez desde sábado (4), de acordo com a medição feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) no Cais Mauá. Mesmo com a redução, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de inundação. A água que avançava sobre as ruas da capital aparenta estar estável e até recuando em algumas regiões.