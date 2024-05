Dante, de 40 anos, é o capitão do Nice, da França - Divulgação / OGC Nice

Dante, de 40 anos, é o capitão do Nice, da FrançaDivulgação / OGC Nice

Publicado 22/05/2024 17:30

Nice - Ex-zagueiro da seleção brasileira, Dante renovou contrato com o Nice por mais uma temporada. O defensor de 40 anos é o capitão do time francês. O novo vínculo irá até o fim de junho do ano que vem.

Dante disputou a Copa das Confederações, em 2013, e a Copa do Mundo, em 2014, com a amarelinha. Dois anos depois, em 2016, foi contratado pelo Nice. No total, o zagueiro já entrou em campo 282 vezes na França e fez oito gols.

Na útlima temporada, o Nice terminou o Campeonato Francês em quinto lugar e garantiu vaga na Liga Europa. A equipe, inclusive, teve a defesa menos vazada da competição, com 29 gols sofridos. O brasileiro foi quem teve mais minutos em campo (3101 no total).



