A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024 - Divulgação / Conmebol

A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024Divulgação / Conmebol

Publicado 31/05/2024 08:45 | Atualizado 31/05/2024 08:50

Rio - Com o fim da fase de grupos da Libertadores, além dos potes para o sorteio, que acontecerá nesta segunda (3), às 13h (de Brasília), serem definidos, as melhores campanhas gerais do torneio foram estabelecidas. Dos três cariocas presentes na competição, o Fluminense foi o clube mais bem posicionado na tabela.

Com quatro vitórias, dois empates, 14 pontos conquistados e no pote um, o Tricolor ficou com a quarta melhor campanha, estando atrás somente de River Plate, que foi o primeiro, Atlético-MG e Palmeiras. Portanto, caso a equipe de Fernando Diniz enfrente esses três em eventuais quartas de final ou semifinal, o segundo jogo seria fora de casa.



Apesar de fazer a segunda partida das oitavas fora de casa, o clube da Gávea tem chances de fazer a volta em uma eventual quartas de final no Maracanã, caso enfrente equipes como Nacional, do Uruguai, Botafogo, San Lorenzo e Colo-Colo, que tiveram retrospectos piores na fase de grupos.

Já o Botafogo tem a situação um pouco mais complicada. Momentaneamente, o Glorioso possui a 12ª melhor campanha. No pote dois, assim como o Flamengo, também pode ser ultrapassado pelas equipes do Grupo C e passar a ter a terceira pior campanha geral. Somente um eventual duelo com San Lorenzo ou Colo-Colo nas fases seguintes faria a equipe de Artur Jorge decidir em casa.

Confira as melhores campanhas gerais da fase de grupos da Libertadores



1º- River Plate - 16 pontos

2º- Atlético-MG - 15 pontos

3º- Palmeiras - 14 pontos (saldo de 9)

4º - Fluminense - 14 pontos (saldo de 4)

5º - São Paulo - 13 pontos (saldo de 7)

6º - Bolívar - 13 pontos (saldo de 4)

7º - Talleres - 13 pontos (saldo de 4)

8º - Peñarol - 12 pontos (saldo de 7)

9º - Flamengo - 10 pontos (saldo de 7)*

10º - Junior Barranquilla - 10 pontos (saldo de 3)

11º - The Strongest - 10 pontos (saldo de 2)

12º - Nacional - 10 pontos (saldo de 1)

13º - Botafogo - 10 pontos (saldo de 1)*

14º - San Lorenzo - 8 pontos (saldo de 0)

15º - Colo-Colo - 6 pontos (saldo de -1)

* a definir Grêmio e Huachipato com jogos atrasados