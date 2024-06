Artur Jorge e Tite, técnicos de Botafogo e Flamengo, respectivamente, no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge e Tite, técnicos de Botafogo e Flamengo, respectivamente, no MaracanãVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/06/2024 15:15

Rio - Em boa fase no Campeonato Brasileiro, Botafogo Flamengo dividem o posto de melhor ataque da competição. Ambos mandaram a bola para as redes 13 vezes em sete partidas. Vale destacar que o Rubro-Negro, porém, fez seis somente no clássico com o Vasco, na goleada histórica no Maracanã

Dois personagens importantes para esta marca são Pedro e Júnior Santos, atacantes de Flamengo e Botafogo, respectivamente. O camisa 9 rubro-negro vive temporada iluminada: 21 gols e três assistências em 26 jogos. Enquanto isso, o principal jogador do Glorioso neste ano mandou a bola para as redes 17 vezes e deu quatro passes para gol em 31 partidas.No Brasileirão, Pedro participou de quatro gols do Flamengo, e, Júnior Santos, apareceu em três do Botafogo. Não à toa estão entre os jogadores de maior destaque nesta temporada do futebol nacional.

O Flamengo se encontrou nas mãos de Tite e tem melhorado o nível de suas atuações. O clube da Gávea venceu os últimos cinco jogos que disputou - contando Copa do Brasil e Libertadores - com 16 gols marcados e somente um sofrido. Além de estar classificado para as oitavas de final de ambas as competições, é líder do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos.Já o Botafogo vive grande fase sob o comando do técnico português Artur Jorge. O Glorioso ocupa a terceira posição na tabela do Brasileirão e também está classificado para o mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores. O Alvinegro perdeu somente uma partida nas últimas 12 disputadas - para o Bahia, no Nilton Santos.Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, os rivais buscam manter o ótimo momento e, quem sabe, assumir o posto de melhor ataque da competição isoladamente. O Botafogo enfrenta o Fluminense, no Nilton Santos, e o Flamengo duela com o Grêmio, no Maracanã.