Neymar foi a unidade do Poupatempo em Shopping em São Vicente e causou alvoroço no localReprodução de vídeo

Publicado 14/06/2024 17:37

postou vídeo de sua ida a um shopping de São Vicente, no litoral paulista, para renovar a carteira de motorista (CNH) e a identidade, e causou um alvoroço no local, sendo seguido nos corredores por vários fãs. Neymar acompanhou a vitória do Flamengo no Maracanã , na quinta-feira (13) à noite, e na manhã desta sexta-feira (14) já estava em São Paulo. O jogador do Al-Hilal, no litoral paulista, para renovar a carteira de motorista (CNH) e a identidade, e causou um alvoroço no local, sendo seguido nos corredores por vários fãs.

"Todo mundo vai sair aqui (no vídeo). Infelizmente não dá para atender todo mundo, mas... Obrigado pelo carinho, estamos juntos", afirmou o jogador no vídeo.

Neymar renovando sua CNH em um shopping de São Vicente, em São Paulo.



Reprodução pic.twitter.com/GXpQlq7mna — Planeta do Futebol (@futebol_info) June 14, 2024

Neymar agendou o atendimento em uma unidade do Poupatempo localizada no shopping, e ainda mandou uma mensagem para o filho da mulher que o atendeu. Muitas pessoas ficaram do lado de fora da loja para ver o jogador e, até mesmo quem estava dentro tentou tirar foto com ele.



O neymar renovando a CNH kkkkkkkkkk pic.twitter.com/NBuK2SLdml — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) June 14, 2024

Em outro vídeo compartilhado no Instagram, o jogador brincou com os amigos que ele obrigou a acompanhá-lo no shopping.

"Ontem saímos, vimos o jogo do Flamengo, depois passamos na Anitta. Aí fui descansar porque tinha compromisso cedo. Eles seguiram, mas obriguei todo mundo a vir comigo", brincou.