Luiza Marcato, Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana são musas do OnlyFans - Reprodução / Instagram

Publicado 27/06/2024 11:10 | Atualizado 27/06/2024 11:11

Rio - Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebeu uma homenagem de cinco musas do OnlyFans. Luiza Marcato, Débora Peixoto, Larissa Sumpani, Rafaela Sumpani e Flor de Damiana gravaram um conteúdo na plataforma adulta utilizando camisas do Rubro-Negro.

O vídeo foi gravado após a vitória do Flamengo no clássico contra o Fluminense, no último domingo, pelo Brasileiro. Luiza Marcato prometeu mais conteúdos rubro-negros, caso a boa fase continue.

"A gente sabe que o Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil e como tinha o jogo neste domingo, combinamos de assistir juntas. Lá, já começamos as brincadeiras. Tomara que os jogadores mantenham a liderança, porque se forem campeões, vai ter mais conteúdos do Flamengo", afirmou em contato com o "UOL".



A modelo ainda deu detalhes de como o conteúdo foi gravado e ainda declarou seu amor pelo Flamengo. "Nessa brincadeira, um amigo ligou a câmera do celular e começou a gravar. Quando nos demos conta, estávamos as cinco tremendo no sofá e super suadas. Foi incrível, o Flamengo ganhou e eu ganhei muito mais! Isso só me faz ver que o Flamengo está comigo em todas as horas", afirmou Luiza.