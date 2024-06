Tchê Tchê precisou levar seis pontos na canela após o confronto - Vítor Silva / Botafogo

Tchê Tchê precisou levar seis pontos na canela após o confronto Vítor Silva / Botafogo

Publicado 30/06/2024 08:53

Rio - A CBF divulgou o áudio do VAR do clássico entre Vasco e Botafogo, que terminou empatado em 1 a 1, no sábado (29), em São Januário . O Alvinegro se queixou da postura da arbitragem após uma entrada de Hugo Moura em Tchê Tchê, ainda no primeiro tempo.

Em uma bola dividida, o volante cruz-maltino acertou a canela de Tchê Tchê com a sola da chuteira. O juiz do clássico, Ramon Abatti Abel, não marcou falta. No VAR, o árbitro Wagner Reway analisou o lance e concordou com a decisão de campo. Para ele, Hugo Moura realizava o movimento de chute e não teve intenção de atingir o camisa 6 do Glorioso."Ele chuta. É o movimento do chute. Está em zona neutra. Teve uma leve torção. Pelo chute, teve uma leve torcida. Faz parte do movimento do chute. Os dois vão com os pés. Ele chuta a bola, faz parte do movimento. Está tudo certo. Os dois vão na disputa, e ele (Hugo Moura) até tira o pé depois. Está tudo certo", avaliou o árbitro de vídeo.Após a partida, Tchê Tchê precisou levar seis pontos na canela . O Alvinegro entende que Hugo Moura deveria ter sido advertido com o cartão vermelho.