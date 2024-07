Pogba foi suspenso por quatro anos do futebol por conta de doping - AFP

Publicado 02/07/2024 15:58

que está suspenso por doping e ficará afastado até 2027, afirmou que "ainda não está acabado". França - O volante Paul Pogba, da Juventus, revelou que ainda tem o desejo de voltar a jogar futebol profissionalmente. Ele,, afirmou que "ainda não está acabado".

" Eu ainda não estou acabado, tenho uma vontade incrível de retornar. Ainda sou jogador da Juventus. Penso que estão à espera do resultado do recurso, mas tem que perguntar para a diretoria", em entrevista à "Sky Sports".

Pogba testou positivo para testosterona sintética em setembro de 2023. A contraprova solicitada, feita em outubro, também confirmou a presença da substância em seu organismo e, com isso, o Tribunal Antidoping da Itália aplicou a pena máxima ao atleta, de quatro anos. Com isso, ele só poderá retornar aos gramados em setembro de 2027.

Além de ser multicampeão com a Juventus, com quatro títulos do Campeonato Italiano, três Supercopas da Itália e duas Copas da Itália, Pogba foi um dos principais nomes da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Ao lado de Kanté, o jogador de 30 anos formou uma forte dupla no meio de campo.