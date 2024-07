Galvão elogiou o meio-campo da Colômbia e lembrou que todos atuam no futebol brasileiro - Reprodução / Instagram

Galvão elogiou o meio-campo da Colômbia e lembrou que todos atuam no futebol brasileiroReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2024 08:58 | Atualizado 15/07/2024 10:19

Galvão Bueno mandou um recado para a comissão técnica da seleção brasileira após a final da Copa América, no início da madrugada desta segunda-feira (15), conquistada pela Argentina . Nas redes sociais, o narrador, sugeriu ao treinador Dorival Júnior, do Brasil, que jogadores que atuam no país sejam convocados para a sequência das Eliminatórias.

"Nós estamos em 6º lugar nas Eliminatórias para a Copa de 2026, atrás de Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Venezuela. Dorival, que tal alguns jogadores que jogam aqui, no futebol do Brasil, possam ser convocados? Será que não tem algum lugarzinho ali para o Gerson, Veiga, Pedro?", sugeriu.

"Dorival, gosto muito do seu trabalho. Confio muito em você. Tenha tranquilidade. Não vai ficar discutindo críticas, essas coisas. Eu não falei nada daquele negócio de fotografia, estar fora do grupo , mas não discute, Dorival, trabalha. A Seleção tem que vir forte", disse.

Galvão elogiou, ainda, a seleção colombiana e ressaltou que o meio-campo do time treinado por Nestor Lorenzo é formado por jogadores que atuam no Brasil. "A Colômbia foi melhor no primeiro tempo, com jogadores no meio-campo de muita habilidade. O Richard Rios, James Rodríguez, Jhon Arias... Gozado, todos eles jogam no futebol brasileiro, né? Um no Palmeiras, outro no São Paulo e outro no Fluminense", lembrou.

O locutor de 73 anos também falou do aspecto mental da Argentina para os jogos grandes e que falta isso nos atletas que vestem a "amarelinha". "A Argentina sabe fazer o que às vezes falta à seleção brasileira: não tem mais jogo. Se precisar furar a bola, fura. Se precisar arrumar confusão, arruma. Assim foi e a Argentina chega ao 16º título. Passa a ser a seleção com maior número de conquistas da Copa América", afirmou.

O Brasil volta a campo para enfrentar o Equador pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2026. A partida será na Data Fifa de setembro, mas o dia e o local ainda não foram definidos.