Mac Allister na final entre Argentina e ColômbiaMaddie Meyer/Getty Images via AFP

Publicado 15/07/2024 11:17

uma invasão de torcedores no Hard Rock Stadium, em Miami. Não bastasse o atraso no início da decisão em quase 1h30, o meia argentino Alexis Mac Allister precisou deixar o vestiário para ajudar sua família a conseguir entrar no estádio. Rio - Os jogadores também foram afetados com a desorganização na entrada do público na final da Copa América após. Não bastasse o atraso no início da decisão em quase 1h30,

A informação foi confirmada por Silvina, mãe do jogador, em entrevista ao canal argentino TyC Sports. O veículo, inclusive, mostrou imagens de Mac Allister preocupado com os familiares, ainda no vestiário.

“Alexis teve que sair do vestiário para nos ajudar a entrar porque estava preocupado. Não se pode fazer isso. Foi desumano”, afirmou a mãe do argentino.