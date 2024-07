Dunga, capitão do tetra e ex-técnico da seleção brasileira - Divulgação/TV Cultura

Dunga, capitão do tetra e ex-técnico da seleção brasileiraDivulgação/TV Cultura

Publicado 15/07/2024 12:51

agradeceu ao caminhoneiro que ajudou seus pais após o capotamento do último sábado (13), na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Apesar da gravidade do acidente, o capitão do tetra e sua mulher tiveram apenas ferimentos leves e receberam alta no domingo (14). Rio - Filho do ex-jogador Dunga e de Evanir Miller da Silva Verri, o preparador físico Bruno Verriapós o, na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Apesar da gravidade do acidente, o capitão do tetra e sua mulher tiveram apenas ferimentos leves e

Dunga sofreu acidente de carro na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba Polícia Rodoviária Federal “Agradeço a todos que se preocuparam e deram apoio à família; ao motorista de uma carreta que imediatamente colaborou com os primeiros atendimentos, no momento do acidente; e ao Hospital Angelina Caron, que nos ofereceu uma ótima estrutura e onde fomos muito bem atendidos pela equipe”, disse Bruno, por meio do hospital onde os pais foram socorridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, chovia no momento do acidente e a suspeita é que Dunga tenha perdido o controle da direção. A região, conhecida por suas curvas, é conhecida pela PRF pelo risco de acidentes.

Dunga e sua mulher saíram de São Paulo e seguiam para Curitiba no momento do acidente. As vítimas realizaram teste de bafômetro e o resultado foi negativo.