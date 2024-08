Gabriel Brazão é alvo do Crystal Palace, da Inglaterra, que pertence ao mesmo grupo do Botafogo - Divulgação / Santos FC

Gabriel Brazão é alvo do Crystal Palace, da Inglaterra, que pertence ao mesmo grupo do BotafogoDivulgação / Santos FC

Publicado 19/08/2024 15:06

Rio - A Eagle Football segue monitorando jogadores com potencial no mercado. O grupo administrado pelo empresário americano John Textor, sócio-majoritário da SAF do Botafogo, estuda enviar uma proposta pelo goleiro Gabriel Brazão, do Santos. Segundo o "ge", o jogador interessa ao Crystal Palace, da Inglaterra.

Gabriel Brazão é um antigo sonho do grupo de John Textor. No ano passado, o Botafogo tentou negociar a liberação junto a Inter de Milão, da Itália, mas não chegou a um acordo . Em janeiro, os italianos liberaram o jogador do contrato, que era válido até junho de 2025, para acertar com o Santos.

Gabriel Brazão não é o único nome do Santos na mira da Eagle Football. O zagueiro Jair, de 19 anos, também interessa, mas deve ter o Botafogo como destino. O Alvinegro fez uma proposta de mais de R$ 60 milhões para contratá-lo e o acordo deve acontecer nos próximos dias.

Revelado no Cruzeiro, Gabriel Brazão já teve passagem pela Europa. O goleiro, de 23 anos, defendeu a Parma, Inter de Milão, Spal e Termana, da Itália, além do Albacete e Real Oviedo, da Espanha. Porém, ele só conseguiu ter sequência no Albacete antes de chegar ao Santos em janeiro deste ano.